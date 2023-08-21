Шамкова (Цехмейстер) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамкова (Цехмейстер) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Цехмейстер Павел Карлович

Мать: Цехмейстер Ганна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Шамков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Шамков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамков Иван

Смерть
Неизвестно
Проживала в с. Новоивановка Амвросиевского р-она Донецкой обл., УССР
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