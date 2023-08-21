Шамкова (Цехмейстер) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шамков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Шамков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шамков Иван
Смерть
Неизвестно
Проживала в с. Новоивановка Амвросиевского р-она Донецкой обл., УССР