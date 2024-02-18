Ушаков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская губерния, Ростовского уезда
Бракосочетание
04.02.1918

Жена: Ушакова (Кербер) Юлия Мартыновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Александро-Невской церкви г. Новониколаевска за 1918 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.2735]
Смерть
Неизвестно

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