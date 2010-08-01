Матыцина (Киселева) Елена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1921
Дата смерти?.08.2010
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матыцин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Матыцин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немашкалова (Матыцина) Тамара Тиофеевна
Отец ребёнка: Матыцин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочнева (Матыцина) Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: Матыцин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матыцин Тимофей
Смерть
?.08.2010