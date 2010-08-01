Матыцина (Киселева) Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыцина (Киселева) Елена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1921

Дата смерти

?.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1921

Отец: Ефим Антонович Киселев

Мать: Киселева (Гагакова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матыцин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Матыцин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немашкалова (Матыцина) Тамара Тиофеевна

Отец ребёнка: Матыцин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочнева (Матыцина) Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: Матыцин Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матыцин Тимофей

Смерть
?.08.2010

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