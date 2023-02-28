Герасимов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Николай Михайлович

Герасимов Николай Михайлович

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1897
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1923 по 1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1974
г. Ташкент, Узбекская ССР
Смерть
1974
г. Ташкент, Узбекская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close