Герасимов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897
Место жительства
С 1923 по 1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1974
г. Ташкент, Узбекская ССР
Смерть
1974
г. Ташкент, Узбекская ССР