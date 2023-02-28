Батов Андрей Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Батов Сидор Григорьевич
Мать: Батова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Батов Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Батова Фотиния Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Батов Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно