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Батов Андрей Сидорович

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Место рождения

Харюшина, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Батов Сидор Григорьевич

Мать: Батова Евдокия Сергеевна

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Батов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Батова Фотиния Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1803

Сын: Батов Григорей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Батов Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Батов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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