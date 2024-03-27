Аймалова (Алиева) Файзия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аймалова (Алиева) Файзия

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.06.1926

Дата смерти

13.08.1966

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1926

Отец: Невмянов Али

Мать: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аймалов Ахмед

Кирсанов, Тамбовская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аймалов Ахмед

Смерть
13.08.1966
Нижний Новгород
Похороны
Неизвестно
Актуково
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