Аймалова (Алиева) Файзия
Место рождения
Дата рождения21.06.1926
Дата смерти13.08.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1926
Отец: Невмянов Али
Рождение ребёнка
10.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аймалов Ахмед
Кирсанов, Тамбовская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аймалов Ахмед
Смерть
13.08.1966
Нижний Новгород
Похороны
Неизвестно
Актуково