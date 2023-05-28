Упоров Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Упорова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Упорова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Упорова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно