Упоров Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упоров Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1929

Отец: Упоров Николай Федорович

Мать: Упорова Федора Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Упорова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Упорова Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Упорова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно

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