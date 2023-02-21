Чернигин Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернигин Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1928

Сын: Чернигин Александр Петрович

Мать ребёнка: Чернигина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безрукова Тамара Петровна

Мать ребёнка: Чернигина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Фаина Петровна

Мать ребёнка: Чернигина Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернигина Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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