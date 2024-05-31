Гордиенко Кирилл Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гордиенко Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Циганкова (Гордиенко) Галина Кирилловна
Мать ребёнка: Гордиенко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордиенко Филип Кириллович
Мать ребёнка: Гордиенко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордиенко Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Гордиенко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордиенко Семен Кириллович
Мать ребёнка: Гордиенко Ольга
Рождение ребёнка
16.09.1926
Сын: Гордиенко Николай Кириллович
Мать ребёнка: Гордиенко Ольга