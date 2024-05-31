Гордиенко Кирилл Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордиенко Кирилл Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордиенко Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Циганкова (Гордиенко) Галина Кирилловна

Мать ребёнка: Гордиенко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордиенко Филип Кириллович

Мать ребёнка: Гордиенко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордиенко Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Гордиенко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордиенко Семен Кириллович

Мать ребёнка: Гордиенко Ольга

Рождение ребёнка
16.09.1926

Сын: Гордиенко Николай Кириллович

Мать ребёнка: Гордиенко Ольга

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