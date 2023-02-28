Клюкин Владислав Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Владислав Владиславович

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюкин Владислав

Мать: Клюкина Антонина Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1985

Сын: Клюкин Василий Владиславович

Мать ребёнка: Петрова Наталья Алексеевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
16.12.1991

Дочь: Литвинова Наталия Владиславовна

Мать ребёнка: Петрова Наталья Алексеевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Развод
1991

Жена: Петрова Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
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