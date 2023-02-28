Клюкин Владислав Владиславович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клюкин Владислав
Рождение ребёнка
21.06.1985
Сын: Клюкин Василий Владиславович
Мать ребёнка: Петрова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.12.1991
Дочь: Литвинова Наталия Владиславовна
Мать ребёнка: Петрова Наталья Алексеевна
Развод
1991
Смерть
Неизвестно