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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуня
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черевко Надежда Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рязанская область. Приехала в Москву белошвейкой
Смерть
Неизвестно