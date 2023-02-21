Гортулянская (Приорова) Павла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1864
Дата смерти21.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1864
Отец: Приоров Петр Платонович
Мать: Раевская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1886
Сын: Гортулянский Василий Иванович
Отец ребёнка: Гортулянский Иван Николаевич
Половецкое, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
21.07.1992