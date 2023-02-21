Гортулянская (Приорова) Павла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гортулянская (Приорова) Павла Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1864

Дата смерти

21.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1864

Отец: Приоров Петр Платонович

Мать: Раевская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1886

Сын: Гортулянский Василий Иванович

Отец ребёнка: Гортулянский Иван Николаевич

Половецкое, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
21.07.1992
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