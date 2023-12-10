Филякова Дарья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилякова Дарья Ермолаевна

Филякова Дарья Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Филякова Авдотья Сысоевна

Отец ребёнка: Филяков Сысой Антонович

сельцо Ламки
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Филякова Акинья Сысоевна

Отец ребёнка: Филяков Сысой Антонович

сельцо Ламки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филяков Сысой Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close