Филякова Дарья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Филякова Авдотья Сысоевна
Отец ребёнка: Филяков Сысой Антонович
сельцо Ламки
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Филякова Акинья Сысоевна
Отец ребёнка: Филяков Сысой Антонович
сельцо Ламки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно