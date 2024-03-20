Телюков Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков Василий Яковлевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.04.1916

Дата смерти

02.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1916

Отец: Телюков Яков Романович

Мать: Телюкова Лукерья Ефимовна

Россия
Рождение ребёнка
21.04.1965

Дочь: Шаранова Римма

Мать ребёнка: Телюкова Руфина Владимировна

г.Серпухов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телюкова Руфина Владимировна

Смерть
02.03.1990
г. Серпухов Москвоской области
Похороны
Неизвестно
д.Бутурлино г.Серпухов
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