Телюков Василий Яковлевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.04.1916
Дата смерти02.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1916
Отец: Телюков Яков Романович
Россия
Рождение ребёнка
21.04.1965
Дочь: Шаранова Римма
Мать ребёнка: Телюкова Руфина Владимировна
г.Серпухов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1990
г. Серпухов Москвоской области
Похороны
Неизвестно
д.Бутурлино г.Серпухов