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Заколов Яков Иваныч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

08.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Заколов Иван

Мать: Заколова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заколова (Ширявскова) Федосия Николаевна

Рождение ребёнка
24.07.1924

Дочь: Тамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Заколова (Ширявскова) Федосия Николаевна

Смерть
08.03.1953
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

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