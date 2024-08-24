Заколов Яков Иваныч
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти08.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Заколов Иван
Мать: Заколова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1924
Дочь: Тамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Заколова (Ширявскова) Федосия Николаевна
Смерть
08.03.1953
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область