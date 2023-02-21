Русанова Мария Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусанова Мария Лукьяновна

Русанова Мария Лукьяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1900 ст.

Сын: Русанов Павел Иванович

Отец ребёнка: Русанов Иван Ефремович

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.09.1906 ст.

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Русанов Иван Ефремович

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.

Сын: Русанов Никита Иванович

Отец ребёнка: Русанов Иван Ефремович

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русанов Иван Ефремович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close