Попов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1907 г.р.
1910 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Попова ?

Рождение ребёнка
20.05.1907

Сын: Попов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Попова Татьяна Евдокимовна

д. Зимино Парфеновского района Алтайского края
Рождение ребёнка
1910

Сын: Попов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Попова Татьяна Евдокимовна

Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Татьяна Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Татьяна Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Татьяна Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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