Попов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Попова ?
Рождение ребёнка
20.05.1907
Мать ребёнка: Попова Татьяна Евдокимовна
д. Зимино Парфеновского района Алтайского края
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Попова Татьяна Евдокимовна
Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно