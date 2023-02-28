Ефремов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1877
Бракосочетание
26.01.1901
Рождение ребёнка
16.11.1901
Мать ребёнка: Ефремова Александра Логочева
Рождение ребёнка
24.09.1903
Мать ребёнка: Ефремова Александра Логочева
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Ефремова Александра Логочева
Рождение ребёнка
28.07.1907
Мать ребёнка: Ефремова Александра Логочева
Смерть
Неизвестно