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Ефремов Иван Сергеевич

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

12.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1877

Отец: Ефремов Сергей Андреевич

Мать: Ефремова Александра Дементьевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
26.01.1901

Жена: Ефремова Александра Логочева

Рождение ребёнка
16.11.1901

Сын: Ефремов Иван Иванович

Мать ребёнка: Ефремова Александра Логочева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Ефремов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ефремова Александра Логочева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Ефремова Александра Логочева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.07.1907

Сын: Ефремов Петр Иванович

Мать ребёнка: Ефремова Александра Логочева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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