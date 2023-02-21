1-я жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Цыбезов Осип Андреев
Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Цыбезов Яков Андреев
Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Феврония Андреева
Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно