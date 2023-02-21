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1-я жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Цыбезов Осип Андреев

Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Цыбезов Яков Андреев

Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Феврония Андреева

Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбезов Андрей Степанов

Смерть
Неизвестно
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