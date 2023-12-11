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Трофимов Валерий Навамирович
Трофимов Валерий Навамирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Трофимов Навамир Иванович
1926 г.р.
Мать
Трофимова (Николаева) Анфиса Григорьевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Трофимов Навамир Иванович
Мать:
Трофимова Анфиса Григорьевна
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