Добротворский Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобротворский Василий Степанович

Добротворский Василий Степанович

avatar

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

После 1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: Добротворский Степан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
24.08.1892 ст.

Жена: Добротворская Татьяна Александровна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор. №-49 Поручители по жениху были: Благодаров Владимир Иванович - Самарский Коллежский регистратор и Благовещенский Николай Алексеевич - почётный гражданин г.Самара По ... Показать все
Смерть
После 1893 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close