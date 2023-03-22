Матюшкина (Сезина) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Матюшкин Виктор Трофимович
Отец ребёнка: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич
Рождение ребёнка
1957
Сын: Матюшкин Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Матвеева Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич
Рождение ребёнка
1961
Сын: Матюшкин Николай Трофимович
Отец ребёнка: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич
Рождение ребёнка
1965
Сын: Матюшкин Геннадий Трофимович
Отец ребёнка: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич
Бракосочетание
Неизвестно