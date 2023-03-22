Матюшкина (Сезина) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкина (Сезина) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Матюшкин Виктор Трофимович

Отец ребёнка: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Матюшкин Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Матвеева Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич

Рождение ребёнка
1961

Сын: Матюшкин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич

Рождение ребёнка
1965

Сын: Матюшкин Геннадий Трофимович

Отец ребёнка: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич

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