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Стряпухин Евгений Степанович

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Стряпухин Степан Павлович

Мать: Стряпухина Александра Георгиевна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Стряпухин Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
От первой жены.
Рождение ребёнка
1907

Сын: Стряпухин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
От первой жены.
Бракосочетание
Около 1910

Жена: Стряпухина Мария Николаевна

Евгений - вторым браком.
Смерть
Неизвестно
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