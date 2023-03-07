Стряпухин Евгений Степанович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1903
Сын: Стряпухин Павел Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
От первой жены.
Рождение ребёнка
1907
Сын: Стряпухин Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
От первой жены.
Бракосочетание
Около 1910
Евгений - вторым браком.
Смерть
Неизвестно