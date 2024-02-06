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Муратов Василий Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?

Мать: Муратова Нина

Рождение ребёнка
1934

Сын: Муратов Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Муратов Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Муратов Ким

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Упоминание
Неизвестно
Донесение о безвозратных потерях | Номер записи 61493313 | Фамилия Муратов | Имя Василий | Отчество Прохорович | Дата рождения __.__.1911 | Дата и место призыва 05.11.1941 Газимур... Показать все
Упоминание
Неизвестно
книга памяти ВОВ | 321, том 2 | 321, том 2 | Муратов Василий Прохорович, 1911, Газимуро-Заводский р-н, в\\ч 580, ряд. пропал без вести в марте 1944 г.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1944
Причина смерти: безвести пропал во время ВОВ
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