Муратов Василий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1934
Сын: Муратов Семен
Рождение ребёнка
1937
Сын: Муратов Александр
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Нина
Рождение ребёнка
1941
Сын: Муратов Ким
Упоминание
Неизвестно
Донесение о безвозратных потерях | Номер записи 61493313 | Фамилия Муратов | Имя Василий | Отчество Прохорович | Дата рождения __.__.1911 | Дата и место призыва 05.11.1941 Газимур... Показать все
Упоминание
Неизвестно
книга памяти ВОВ | 321, том 2 | 321, том 2 | Муратов Василий Прохорович, 1911, Газимуро-Заводский р-н, в\\ч 580, ряд. пропал без вести в марте 1944 г.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1944
Причина смерти: безвести пропал во время ВОВ