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Исупова Дарья Наумова

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Место рождения

поч. Агапова, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Агапова, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Исупов Андрей Корнилов

Отец ребёнка: Исупов Корнила Федотов

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Исупов Косьма Корнилов

Отец ребёнка: Исупов Корнила Федотов

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Марфа Корнилова

Отец ребёнка: Исупов Корнила Федотов

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Корнила Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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