Гончаренко Мария Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гончаренко Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холоднюк Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гончаренко Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Сидельникова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Гончаренко Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Щербакова Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Гончаренко Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
24.09.1940

Дочь: Зорина Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Гончаренко Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Гончаренко Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Гончаренко Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Акулова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гончаренко Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно

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