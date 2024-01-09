Горбушина (Лагунова) Анисья (Анна) Фоковна (Федоровна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1904
Дочь: (Горбушина) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Горбушин Алексей Нестерович
Рождение ребёнка
10.03.1908
Сын: Горбушин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Горбушин Алексей Нестерович
Зима, Зиминское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно