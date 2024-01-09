Горбушина (Лагунова) Анисья (Анна) Фоковна (Федоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушина (Лагунова) Анисья (Анна) Фоковна (Федоровна)

Место рождения

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.07.1904

Дочь: (Горбушина) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Горбушин Алексей Нестерович

Рождение ребёнка
10.03.1908

Сын: Горбушин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Горбушин Алексей Нестерович

Зима, Зиминское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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