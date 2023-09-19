Окуловский Иван Козьмин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1870
27 лет в 1897 году 1897 Перепись - д.Ожогина Шатровская волость Тобольский архив
Военная служба
Неизвестно
рат. 1 разряда 1897 Перепись - д.Ожогина Шатровская волость Тобольский архив По Уставу о воинской повинности 1874 года ратниками ополчения 1-го разряда считались те лица мужского пола, которые участв... Показать все
Восприемник
30.01.1889
Р9. 29 (30) января. Игнатий Д.Ожогиной кр. Петр Кузьмин Окуловский и зже Стефанида Григорьева, оба православные. В: той же деревни кр. Иван Космин Окуловский и девица Параскева Космина Окуловских. ГАК... Показать все
Бракосочетание
14.01.1890
Б5. 14 января Д.Ожогиной кр. Иоанн Космин Окуловский, правосл., первым, 19 лет и д.Ожогиной кр.д.д. Татьяна Иоаннова Безгодова, правосл., 18 лет. Ппж: д.Ожогиной крестьяне Прокопий Федоров Фитин и Анд... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1891
Сын: Окуловский Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Окуловская (Безгодова) Татьяна Иванова
ГАКО (Курган). 235.3.336 МК Камышевское 1891 Лл. 3 об. – 4 Р10. 16 (17) января. Афанасий Д.Ожогиной кр. Иоанн Космин Окуловский и зже Татьяна Иоаннова, оба православные. В: д.Ожогиной кр. Павел Василь... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1893
Сын: Окуловский Александр Иванов
Мать ребёнка: Окуловская (Безгодова) Татьяна Иванова
ГАКО (Курган). 235.3.511 МК Камышевское 1893 Лл. 17 об. – 18 Р39. 29 июля (01 августа). Александр Д.Ожогиной кр. Иоанн Козмин Окуловский и зже Татьяна Иоаннова, оба православные. В: с.Камышевского кр.... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1894
Мать ребёнка: Окуловская (Безгодова) Татьяна Иванова
ГАКО (Курган). 235.3.598 МК Камышевское 1894 Лл. 35 об. – 36 Р60. 20 (25) сентября. Михаил Д.Ожогиной кр. Иоанн Космин Окуловский и зже Татьяна Иоаннова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Федор ... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1896
Сын: Окуловский Василий Иванов
Мать ребёнка: Окуловская (Безгодова) Татьяна Иванова
Ожогино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Р1. 29 декабря 1896 (01 января 1897). Василий Д.Ожогиной кр. Иоанн Космин Окуловский и зже Татьяна Иоаннова, оба православные. Восприемники: д.Ожогиной кр. Павел Васильев Окуловский и кр.девица Екатер... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1899
Сын: Окуловский Алексей Иванов
Мать ребёнка: Окуловская (Безгодова) Татьяна Иванова
Р28. 19 (20) мая. Алексей Д.Ожогиной кр. Иоанн Космин Окуловский и зже Татьяна Иоаннова, оба православные. Восприемники: с.Камышевского запасный рядовой Семен Васильев Баженов и Пятковской волости и с... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Окуловская (Безгодова) Татьяна Иванова
Поручитель
08.11.1902
ГАКО (Курган). 235.3.1452 МК Камышевское 1902 Лл. 52 об. – 53 Б26. 08 ноября Шатровской волости д.Ожогиной кр. Иоанн Васильев Окуловский, правосл., первым, 22 года и той же волости и деревни кр.д.д. А... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1903
Дочь: Акуловская Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Окуловская (Безгодова) Татьяна Иванова
ГАКО (Курган). 235.3.1585 МК Камышевское 1903 Лл. 59 об. – 60 Р101. 21 (23) ноября. Екатерина Д.Ожогиной кр. Иоанн Космин Акуловский и зже Татьяна Иоаннова, оба православные. Восприемники: с.Камышевск... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1906
Сын: Акуловский Георгий Иоаннов
Мать ребёнка: Окуловская (Безгодова) Татьяна Иванова
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906 Лл. 21 об. – 22 Р50. 05 (07) апреля. Георгий Д.Ожогиной кр. Иоанн Космин Акуловский и зже Татьяна Иоаннова, оба правосл. В: д.Ожогиной кр. Стефан Филиппов... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1914
Сын: Окуловский Иродион Иванов
Мать ребёнка: Окуловская (Безгодова) Татьяна Иванова
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 17 об. – 18 Р25. 06 (08) апреля. Иродион Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Иоанн Космин Безгодов и законная жена его Татьяна Иоаннова, о... Показать все
Смерть
Неизвестно