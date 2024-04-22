Лелеков Тит Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛелеков Тит Ильич

Лелеков Тит Ильич

avatar

Место рождения

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

30.11.1901

Дата смерти

05.12.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1901

Отец: Лелеков Илья Яковлевич

Мать: Лелекова Евдокия Лукинична

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лелеков Яков Титович

Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.10.1926

Дочь: Банщикова Зинаида Титовна

Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.01.1928

Дочь: Горлова Александра Титовна

Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.09.1932

Сын: Лелеков Иван Титович

Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.02.1936

Сын: Лелеков Василий Титович

Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
в актовой записи о рождении имя идет через букву "О". Восилий
Рождение ребёнка
11.10.1938

Дочь: Андрейченко Ефросинья Титовна

Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лелекова Ксения Савельевна

Смерть
05.12.1938
Арестован 13 октября 1938г. Приговорен 28 октября 1938г. Тройкой УНКВД по Читинской обл. по ст. 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР к ВМН. Приговор исполнен 5 декабря 1938г. Реаб. 30 апреля 1957г. военным три... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close