Лелеков Тит Ильич
Место рождения
Дата рождения30.11.1901
Дата смерти05.12.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1901
Отец: Лелеков Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лелеков Яков Титович
Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна
Рождение ребёнка
06.10.1926
Дочь: Банщикова Зинаида Титовна
Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна
Рождение ребёнка
15.01.1928
Дочь: Горлова Александра Титовна
Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна
Рождение ребёнка
06.09.1932
Сын: Лелеков Иван Титович
Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна
Рождение ребёнка
10.02.1936
Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна
в актовой записи о рождении имя идет через букву "О". Восилий
Рождение ребёнка
11.10.1938
Дочь: Андрейченко Ефросинья Титовна
Мать ребёнка: Лелекова Ксения Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1938
Арестован 13 октября 1938г. Приговорен 28 октября 1938г. Тройкой УНКВД по Читинской обл. по ст. 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР к ВМН. Приговор исполнен 5 декабря 1938г. Реаб. 30 апреля 1957г. военным три... Показать все