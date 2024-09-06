(Горохова) ...
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: (Горохов) Никифор Афанасьев
Рождение ребёнка
1813
Сын: (Горохов) Куприян Никифоров
Отец ребёнка: (Горохов) Никифор Афанасьев
Рождение ребёнка
1821
Сын: (Горохов) Василий Никифоров
Отец ребёнка: (Горохов) Никифор Афанасьев
Рождение ребёнка
1830
Сын: (Горохов) Тимофей Никифоров
Отец ребёнка: (Горохов) Никифор Афанасьев
Смерть
Неизвестно