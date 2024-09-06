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(Горохова) ...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Никифор Афанасьев

Рождение ребёнка
1809

Сын: (Горохов) Яков Никифоров

Отец ребёнка: (Горохов) Никифор Афанасьев

Рождение ребёнка
1813

Сын: (Горохов) Куприян Никифоров

Отец ребёнка: (Горохов) Никифор Афанасьев

Рождение ребёнка
1821

Сын: (Горохов) Василий Никифоров

Отец ребёнка: (Горохов) Никифор Афанасьев

Рождение ребёнка
1830

Сын: (Горохов) Тимофей Никифоров

Отец ребёнка: (Горохов) Никифор Афанасьев

Смерть
Неизвестно

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