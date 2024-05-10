Фокина (Фокина) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения26.08.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1858 ст.
№ 12. рождена 26 августа 1858 г., крещена 27. Анна. Деревни Пятинской крестьянин Филипп Имванов Фокин и его законная жена Мария Евменьева оба православные Восприемница Ивана Фокина жена Наталья Федор... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно