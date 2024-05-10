Фокина (Фокина) Анна Филипповна 26.08.1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Фокина) Анна Филипповна

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

26.08.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1858 ст.

Отец: Фокин Филипп Иванович

Мать: Фокина (Федотова) Мария Евменьевна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 12. рождена 26 августа 1858 г., крещена 27. Анна. Деревни Пятинской крестьянин Филипп Имванов Фокин и его законная жена Мария Евменьева оба православные Восприемница Ивана Фокина жена Наталья Федор... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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