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Богданова Елизавета Ивановна

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Место рождения

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.02.1938

Дата смерти

?.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938

Отец: Бабушкин Иван Павлович

Мать: не указана

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.09.1957

Дочь: Савченко Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Богданов Евгений Александрович

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.09.1961

Сын: Богданов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Евгений Александрович

Смерть
?.10.2018
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
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