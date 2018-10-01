Богданова Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.02.1938
Дата смерти?.10.2018
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938
Отец: Бабушкин Иван Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1957
Дочь: Савченко Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Богданов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
09.09.1961
Сын: Богданов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.2018