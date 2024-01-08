Головин Петр Антонович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1880
Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.11.1880
Дочь: Головина Анна Петровна
Мать ребёнка: Головина (Золотовская) Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно