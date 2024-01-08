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Головин Петр Антонович

Место рождения

Вирма, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Вирма, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
08.02.1880

Жена: Головина (Золотовская) Екатерина Григорьевна

Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.11.1880

Дочь: Головина Анна Петровна

Мать ребёнка: Головина (Золотовская) Екатерина Григорьевна

Вирма, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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