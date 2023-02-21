Биличенко (Шерстнева) Антонина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биличенко (Шерстнева) Антонина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1927

Дочь: Мосиенко Варвара Никитична

Отец ребёнка: Биличенко Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биличенко Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биличенко Никита Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биличенко Никита Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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