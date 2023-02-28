Бойко Василий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1894
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1894
Отец: Бойко Моисей Тимофеевич
Мать: Бойко Устина Павловна
Крещение
22.08.1894
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники деревни Бакумовки крестьяне: Иван Иванов Голубец и Пелагия Игнатьева Дионисия Ковтуна жена
Рождение ребёнка
?.03.1917
Мать ребёнка: Бойко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
11.08.1918
Дочь: Амелина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Бойко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Бойко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
10.10.1928
Дочь: Иванова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Бойко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Бойко Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Ефросиния Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Мария Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1955