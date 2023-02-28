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Бойко Василий Моисеевич

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Место рождения

Бакумовка, Київська область

Дата рождения

21.08.1894

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1894

Отец: Бойко Моисей Тимофеевич

Мать: Бойко Устина Павловна

Бакумовка, Київська область
Крещение
22.08.1894
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники деревни Бакумовки крестьяне: Иван Иванов Голубец и Пелагия Игнатьева Дионисия Ковтуна жена
Рождение ребёнка
?.03.1917

Сын: Бойко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бойко Мария Григорьевна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
11.08.1918

Дочь: Амелина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Бойко Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бойко Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Бойко Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
10.10.1928

Дочь: Иванова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Бойко Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бойко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Бойко Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Ефросиния Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Мария Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Васькино, Чехов, Московская область
Смерть
1955
Васькино, Чехов, Московская область
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