Красина (Перова) Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рождения24.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1884
Отец: Перов Филипп Иванович
Бракосочетание
03.11.1904
Рождение ребёнка
23.09.1905
Отец ребёнка: Красин Филипп Иосифович
Рождение ребёнка
03.01.1907
Дочь: (Красина) Сигклитикия Филиппова
Отец ребёнка: Красин Филипп Иосифович
Рождение ребёнка
02.02.1908
Отец ребёнка: Красин Филипп Иосифович
Рождение ребёнка
19.12.1911
Отец ребёнка: Красин Филипп Иосифович
Рождение ребёнка
13.04.1915
Дочь: (Красина) Дарья Филиппова
Отец ребёнка: Красин Филипп Иосифович
Смерть
Неизвестно