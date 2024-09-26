Красина (Перова) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красина (Перова) Екатерина Филипповна

Место рождения

Казанка, Миколаївська область

Дата рождения

24.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1884

Отец: Перов Филипп Иванович

Мать: Перова Феодосия Емельяновна

Казанка, Миколаївська область
Бракосочетание
03.11.1904

Муж: Красин Филипп Иосифович

Рождение ребёнка
23.09.1905

Сын: Красин Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Красин Филипп Иосифович

Рождение ребёнка
03.01.1907

Дочь: (Красина) Сигклитикия Филиппова

Отец ребёнка: Красин Филипп Иосифович

Рождение ребёнка
02.02.1908

Сын: Красин Семён Филиппович

Отец ребёнка: Красин Филипп Иосифович

Рождение ребёнка
19.12.1911

Сын: Красин Игнатий Филиппов

Отец ребёнка: Красин Филипп Иосифович

Рождение ребёнка
13.04.1915

Дочь: (Красина) Дарья Филиппова

Отец ребёнка: Красин Филипп Иосифович

Смерть
Неизвестно

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