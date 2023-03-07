Чуракова (Пичкалева) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Пичкалева) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Саламаты, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.09.1939

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1939

Отец: Пичкарев Михаил

Мать: не указана

Саламаты, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.05.1968

Сын: Чураков Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Чураков Аркадий

Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафиуллин Радик Рафаэлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Олег Аркадьевич

Отец ребёнка: Чураков Аркадий

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