Чуракова (Пичкалева) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.09.1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1939
Отец: Пичкарев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1968
Сын: Чураков Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Чураков Аркадий
Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафиуллин Радик Рафаэлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чураков Аркадий