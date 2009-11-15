Мулюкина (Баскакова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулюкина (Баскакова) Галина

Место рождения

Васильево, Татарстан

Дата рождения

07.04.1934

Дата смерти

15.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1934

Отец: Баскаков Павел

Мать: Баскакова (Шадрина) Зоя

Бракосочетание
06.08.1960

Муж: Мулюкин Николай

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1961

Сын: Мулюкин Вадим

Отец ребёнка: Мулюкин Николай

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.11.2009
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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