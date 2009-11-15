Мулюкина (Баскакова) Галина
Место рожденияВасильево, Татарстан
Дата рождения07.04.1934
Дата смерти15.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1934
Отец: Баскаков Павел
Мать: Баскакова (Шадрина) Зоя
Бракосочетание
06.08.1960
Муж: Мулюкин Николай
Рождение ребёнка
19.09.1961
Сын: Мулюкин Вадим
Отец ребёнка: Мулюкин Николай
Смерть
15.11.2009
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно