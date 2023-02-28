Васильев Михей Ефремович
Место рождения
Дата рождения12.08.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
12.08.1911 ст.
Родители: деревни Володор-Докьи крестьянин из вотяков Ефрем Николаев и законная жена его Ирина Емельянова, оба православные
Крещение
14.08.1911 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: той же деревни крестьянин из вотяков Зот Терентьев
Военная служба
С 1933 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
полк 3й отдельной дивизии особого назначения, красноармеец
Работа или профессия
С 28.10.1937 по 25.01.1938
колхоз "Володор"- кузнец
Работа или профессия
С 03.02.1938 по 05.09.1966
Ижевский металлургический завод, цех 19. Бригадир сдачи готовой продукции; ст. сальщик-укупорщик; бригадир отделки
Бракосочетание
Между 1938 и 1940
Рождение ребёнка
30.05.1940
Сын: Васильев Геннадий Михеевич
Мать ребёнка: Васильева Анастасия Васильевна
Награда
25.12.1945
Медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945"
Смерть
Неизвестно