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Васильев Михей Ефремович

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Место рождения

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.08.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1911 ст.

Отец: Васильев Ефрем Николаевич

Мать: Васильева Ирина Емельяновна

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Володор-Докьи крестьянин из вотяков Ефрем Николаев и законная жена его Ирина Емельянова, оба православные
Крещение
14.08.1911 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: той же деревни крестьянин из вотяков Зот Терентьев
Военная служба
С 1933 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
полк 3й отдельной дивизии особого назначения, красноармеец
Работа или профессия
С 28.10.1937 по 25.01.1938
Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
колхоз "Володор"- кузнец
Работа или профессия
С 03.02.1938 по 05.09.1966
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Ижевский металлургический завод, цех 19. Бригадир сдачи готовой продукции; ст. сальщик-укупорщик; бригадир отделки
Бракосочетание
Между 1938 и 1940

Жена: Васильева Анастасия Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1940

Сын: Васильев Геннадий Михеевич

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Награда
25.12.1945
Медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945"
Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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