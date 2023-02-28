Курбатова (Афанасьева) Анна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения08.05.1974
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1974
Отец: Афанасьев Юрий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.1992
Рождение ребёнка
21.02.1995
Дочь: Чибисова Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Курбатов Константин Валентинович
Рождение ребёнка
27.11.1996
Дочь: Афоничева Анна Константиновна
Отец ребёнка: Курбатов Константин Валентинович