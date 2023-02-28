Курбатова (Афанасьева) Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Афанасьева) Анна Юрьевна

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Место рождения

Розовка

Дата рождения

08.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1974

Отец: Афанасьев Юрий Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.08.1992

Муж: Курбатов Константин Валентинович

Рождение ребёнка
21.02.1995

Дочь: Чибисова Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Курбатов Константин Валентинович

Рождение ребёнка
27.11.1996

Дочь: Афоничева Анна Константиновна

Отец ребёнка: Курбатов Константин Валентинович

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