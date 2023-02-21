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Астафьев Николай Рафаилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1887

Отец: Астафьев Рафаил Фёдорович

Мать: Астафьева Александра Николаевна

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