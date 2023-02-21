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Астафьев Николай Рафаилович
Астафьев Николай Рафаилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.1887
Пол
Мужской
Отец
Астафьев Рафаил Фёдорович
1856 г.р.
Мать
Астафьева (Медынцева) Александра Николаевна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1887
Отец:
Астафьев Рафаил Фёдорович
Мать:
Астафьева Александра Николаевна
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