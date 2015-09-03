Попов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Владимир Васильевич

Попов Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1954

Дата смерти

03.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1954

Отец: Попов Василий Иванович

Мать: Попова Антонина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Усовчикова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
03.02.1977

Дочь: Зыкова (Попова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Попова (Усовчикова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
30.08.1983

Дочь: Воденникова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Попова (Усовчикова) Галина Николаевна

Смерть
03.09.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.