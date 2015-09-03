Попов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1954
Дата смерти03.09.2015
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1954
Отец: Попов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1977
Дочь: Зыкова (Попова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Попова (Усовчикова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
30.08.1983
Дочь: Воденникова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Попова (Усовчикова) Галина Николаевна
Смерть
03.09.2015