Chanson (Chanson) Bella
Место рожденияNew York, New York United States
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
New York, New York United States
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Gindin Isidor
Отец ребёнка: Gindin Morrris Leib
New York, New York United States
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mukasey Busya
Отец ребёнка: Gindin Morrris Leib
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1936