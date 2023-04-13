Chanson (Chanson) Bella — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиChanson (Chanson) Bella

Chanson (Chanson) Bella

avatar

Место рождения

New York, New York United States

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

New York, New York United States
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Gindin Isidor

Отец ребёнка: Gindin Morrris Leib

New York, New York United States
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mukasey Busya

Отец ребёнка: Gindin Morrris Leib

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close