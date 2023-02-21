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Егорова Любовь Владимировна
Егорова Любовь Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Пол
Женский
Отец
Абляхов Владимир Семёнович
1927 г.р.
Мать
Кабаргина Александра Егоровна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Абляхов Владимир Семёнович
Мать:
Кабаргина Александра Егоровна
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