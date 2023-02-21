(Ильиных) Евдокия Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Евдокия Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович

Рождение ребёнка
13.07.1785 ст.

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.02.1789 ст.

Дочь: Марианна Васильевна

Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1790 ст.

Сын: Ильиных Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.07.1796 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.10.1801 ст.

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович

Рождение ребёнка
02.04.1804 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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