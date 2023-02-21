(Ильиных) Евдокия Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович
Рождение ребёнка
13.07.1785 ст.
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович
Рождение ребёнка
08.02.1789 ст.
Дочь: Марианна Васильевна
Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович
Рождение ребёнка
11.12.1790 ст.
Сын: Ильиных Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович
Рождение ребёнка
13.07.1796 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович
Рождение ребёнка
19.10.1801 ст.
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович
Рождение ребёнка
02.04.1804 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ильиных Василий Канонович