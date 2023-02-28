Журавлев Николай Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Журавлев Игнат
Мать: не указана
д. Грязный Ключ, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя, ныне территория Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область, Россия.
Бракосочетание
До 1941
Было семь детей
Место жительства
До 29.05.1942
Место жительства до призыва в РККА: Новосибирская обл. Черепановский район, г. Черепаново, ул. Тверская, д. 9
Призыв на военную службу
30.05.1942
Призван Черепановским РВК Новосибирской области.
Военная служба
19.07.1942
Сибирский военный округ
В составе маршевой роты (команды) № 12177 выбыл 19.07.1942 г. из состава 288-го запасного стрелкового полка 23-я запасная стрелковая бригада Сибирский военный округ. Место назначение - станция Ефремов... Показать все
Военная служба
31.07.1942
Брянский фронт (второго формирования).
В составе маршевой роты (команды) № 12177 прибыл 31.07.1942 г. в 215 армейский запасной стрелковый полк 61-я армия Брянский фронт (второго формирования). Выбыл из данной воинской части 01.08.1942 г.
Военная служба
20.04.1943
Красное Тургенево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Последнее письмо от 20.04.1943 г. из пп 66437. Согласно данных с сайта http://soldat.ru/ «войсковая часть полевая почта № 66437» - соответствует «86 ППГ» - «Полевой подвижный госпиталь № 86». Место д... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.06.1943
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга памяти. Новосибирская область", Том 4, стр. 540.