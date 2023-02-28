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Журавлев Николай Игнатьевич

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Место рождения

Гафидовка, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Журавлев Игнат

Мать: не указана

Гафидовка, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
д. Грязный Ключ, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя, ныне территория Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область, Россия.
Бракосочетание
До 1941

Жена: Журавлева Александра Николаевна

Было семь детей
Место жительства
До 29.05.1942
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства до призыва в РККА: Новосибирская обл. Черепановский район, г. Черепаново, ул. Тверская, д. 9
Призыв на военную службу
30.05.1942
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Призван Черепановским РВК Новосибирской области.
Военная служба
19.07.1942
Сибирский военный округ
В составе маршевой роты (команды) № 12177 выбыл 19.07.1942 г. из состава 288-го запасного стрелкового полка 23-я запасная стрелковая бригада Сибирский военный округ. Место назначение - станция Ефремов... Показать все
Военная служба
31.07.1942
Брянский фронт (второго формирования).
В составе маршевой роты (команды) № 12177 прибыл 31.07.1942 г. в 215 армейский запасной стрелковый полк 61-я армия Брянский фронт (второго формирования). Выбыл из данной воинской части 01.08.1942 г.
Военная служба
20.04.1943
Красное Тургенево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Последнее письмо от 20.04.1943 г. из пп 66437. Согласно данных с сайта http://soldat.ru/ «войсковая часть полевая почта № 66437» - соответствует «86 ППГ» - «Полевой подвижный госпиталь № 86». Место д... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.06.1943
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга памяти. Новосибирская область", Том 4, стр. 540.
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