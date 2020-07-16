Журавлев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1952
Дата смерти16.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1973
Дочь: Яркова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.1982
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
01.09.?
Сын: Журавлев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Михайловна
Смерть
16.07.2020