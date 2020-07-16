Журавлев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1952

Дата смерти

16.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1973

Дочь: Яркова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
07.07.1982

Сын: Журавлев Илья Николаевич

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
01.09.?

Сын: Журавлев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Михайловна

Смерть
16.07.2020
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