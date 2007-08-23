Полякова (Карнушина) Матрёна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1926
Дата смерти23.08.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926
Отец: Карнушин Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1953
Сын: Поляков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Поляков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
03.01.1961
Дочь: Капранчикова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Поляков Алексей Михайлович
Смерть
23.08.2007
Похороны
Неизвестно
Буденовское кладбище, город Воронеж, Российская Федерация