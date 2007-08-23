Полякова (Карнушина) Матрёна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Карнушина) Матрёна Федотовна

Полякова (Карнушина) Матрёна Федотовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1926

Дата смерти

23.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926

Отец: Карнушин Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1953

Сын: Поляков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Поляков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
03.01.1961

Дочь: Капранчикова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Поляков Алексей Михайлович

Смерть
23.08.2007
Похороны
Неизвестно
Буденовское кладбище, город Воронеж, Российская Федерация

Мы используем куки для улучшения работы сайта.