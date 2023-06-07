Лавровская (Успенская) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавровская (Успенская) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Лавровский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Лавровский Константин Александрович

Отец ребёнка: Лавровский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Лавровский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Лавровский Александр Александрович

Отец ребёнка: Лавровский Александр Ипполитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавровский Александр Ипполитович

Смерть
1906 ст.
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