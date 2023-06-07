Лавровская (Успенская) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Лавровский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
1883 ст.
Сын: Лавровский Константин Александрович
Отец ребёнка: Лавровский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Лавровский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лавровский Александр Александрович
Отец ребёнка: Лавровский Александр Ипполитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906 ст.