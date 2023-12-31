Стрыгин Иван Сергеев
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Стрыгин Сергей Семенов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Стрыгина Авдотья Дмитриева
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Стрыгина Авдотья Дмитриева
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно